Sanremo, tre alunni della Rubino alla finale nazionale dei “Giochi matematici del Mediterraneo”

Sanremo. La scuola primaria Antonio Rubino ha partecipato ai “Giochi matematici del Mediterraneo” organizzati dall’Accademia italiana per la promozione della matematica – Aipm, fondata da un gruppo di docenti nel 2010 che, con l’amore per la matematica e la voglia di mettersi in gioco, hanno dato vita a un concorso per tutti gli allievi della scuole primarie (3ª, 4ª e 5ª elementare), secondarie di 1° e 2° grado.

Questi giochi hanno lo scopo di mettere a confronto allievi di diverse scuole e di educare alla sana competizione e alla lealtà. Si svolgono su più fasi consecutive: dopo la qualificazione d’istituto, segue la fase della finale d’istituto, in modo da evitare gli spostamenti degli alunni da una scuola all’altra, per poi accedere alla finale provinciale e di conseguenza alla finale nazionale.

La Rubino è la sola scuola della provincia di Imperia ad aver partecipato alla competizione, arrivando alla finale di area con 37 alunni, 3 dei quali parteciperanno di diritto alla finale nazionale che si terrà a Palermo nel mese di maggio.

Gli alunni finalisti sono: Serena Mandaglio (3ª A), Laura Ciobanu (4ª A) e Mattia Cipriani (5ª A).

(Hanno collaborato alla stesura dell’articolo Mariapaola Grasso e Erja Frisiani Parisetti della 3AM del Liceo Artistico “Amoretti” di Imperia)