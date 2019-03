Sanremo, tragedia sul lavoro. Netturbino 54enne muore per un malore

Sanremo. Tragedia, stamane, nella frazione collinare di Poggio. Un netturbino 54enne è morto in seguito ad un malore (probabilmente un infarto) che lo ha colto mentre era in servizio.

Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118 per l’uomo, che è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Borea, non c’è stato nulla da fare: è morto quando era ancora in ambulanza.

L’uomo era un dipendente di “Amaie Energia e servizi” e sembra che si sia sentito male durante una pausa.