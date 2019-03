Sanremo, torna a sorridere il Grafiche Amedeo in tutti i campionati di serie C regionali

Sanremo. Grazie a due nette vittorie per 3 set a 1 entrambe le formazioni del Grafiche Amedeo tornano alla vittoria e muovono la classifica.

Per quanto riguarda i maschi superando la diretta rivale in zona retrocessione ovvero il Colombo Genova, i ragazzi di Massimo Cigli si sganciano dall’ultimo posto e raggiungono i genovesi in classifica. Al penultimo posto è un’importante vittoria che conferma la crescita dei giovani specialmente dopo le molte defezioni succedutosi durante il campionato.

Per le ragazze del Grafiche Amedeo aver superato il Volley Albenga conferma la squadra a metà classifica.