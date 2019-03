Sanremo, in tanti al negozio “Da Fra” per sostenere Genny Iavarone

Sanremo. «Grazie a tutti, siete venuti in tanti ed è stato emozionante». Così Francesco Iavarone ringrazia coloro che ieri si sono recati nel suo negozio, “Da.Fra”, sostenendo dietro l’acquisto di generi alimentari e altro la raccolta fondi “Tutti con Genny”.

L’intero ricavato della giornata sarà infatti devoluto al fondo istitutio per aiutare il 43enne sanremese Gennaro Iavarone (cugino dello stesso titolare), gravemente ferito dopo un tuffo in piscina mentre si trovava in Ecuador.