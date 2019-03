Sanremo. E’ iniziata questa mattina la VII edizione del “Torneo Cecoli” sul diamante di Pian di Poma, dove diverse squadre si sfideranno fino a domani. Si tratta di Parma Oltretorrente, JFK Mondovì, Cairese e un’équipe sanremese di under 15.

L’idea di realizzare questo torneo è nata dal direttivo del Sanremo Baseball nel maggio del 2011 dopo la commemorazione funebre dell’allora general manager Fulvio Cecoli. Nel 2013 è stata disputata la prima edizione e da allora ogni si ripete ogni anno aprendo ufficialmente la stagione agonistica del baseball.

di 25 Galleria fotografica Sanremo, VII edizione del “Torneo Cecoli”









L’evento sportivo è dedicato a Fulvio Cecoli, che si è occupato per quasi 40 anni dell’Associazione Sportiva Sanremo Baseball, che quest’anno festeggerà 70 anni dalla fondazione. Attualmente l’associazione offre ai giovani atleti della provincia di Imperia la possibilità di frequentare il campo di baseball prendendo parte agli allenamenti a partire dai 5 anni di età nelle categorie “mini baseball”, giovanili U12, U15 e U18 e Seniores “Serie C“.

Inoltre, da inizio anno, ha iniziato una collaborazione con la neo costituita società “Riviera Aquila Finale B.S.” di Finale Ligure per la categoria under 15. A conferma della validità della scuola sanremese, anche quest‘anno due atleti della squadra under 15, che prenderà parte al Torneo Cecoli, sono stati convocati per la selezione di ingresso nel “Team Italy” che è il serbatoio dal quale raggiungerà la “Nazionale Italia” di categoria. L‘impegno e la volontà dell’attuale dirigenza continua perciò a formare nell’Imperiese giovani promesse.