Sanremo. Ieri sera in un clima di grande entusiasmo in un affollato ristorante di Sanremo, il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini ha chiamato a raccolta tutti i candidati al consiglio comunale delle quattro liste (100×100 Sanremo Tommasini Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) per un momento di confronto su diverse tematiche.

Sergio Tommasini ha come si suol dire, serrato le fila della coalizione, evidenziando l’importanza di questi due mesi di campagna elettorale.