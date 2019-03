Sanremo, semaforo provvisorio in località La Vesca

Sanremo. Sull’Aurelia in località La Vesca, in prossimità del bivio per Poggio, è stato installato un impianto semaforico per regolare un senso unico alternato, al fine di poter predisporre un’area cantiere per lavori di manutenzione su un muro di contenimento in Via Duca d’Aosta.

E’ consigliabile, pertanto, l’utilizzo dell’Aurelia Bis.