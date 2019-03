Sanremo. Traffico bloccato nel pomeriggio in via Zeffiro Massa a causa di un furgone.

Per più di mezz’ora nessun veicolo ha potuto transitare lungo la via visto che il mezzo ne impediva il passaggio. Il conducente facendo manovra ha infatti sbattuto contro un paletto, che delimita il marciapiede, rompendo una gomma e così non è più riuscito a ripartire.

E’ stato necessario chiamare il carro attrezzi per poter sgombrare la via e ripristinare la circolazione. Sul posto anche la polizia municipale.