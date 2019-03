Sanremo. Grande partecipazione all’aperitivo di apertura della campagna elettorale di Sara Tonegutti, che si presenta a sostegno della candidatura di Alberto Biancheri nella lista civica Alberto Biancheri Sindaco.

Sara Tonegutti, 44 anni, da sempre impegnata nel sociale, attualmente è presidente del Centro di Aiuto alla Vita, associazione no profit che si occupa di dare aiuto e sostegno alle mamme ed ai loro bambini.

La Tonegutti ieri ha lanciato la sua candidatura anche via Facebook sulla Pagina di Alberto Biancheri Sindaco, https://www.facebook.com/1465222783619463/posts/1468764003265341?sfns=mo

Durante la serata sono intervenuti Alessandro Sindoni che si presenta alle prossime amministrative in coppia con Sara Tonegutti ed il sindaco Alberto Biancheri, che ha raccontato l’evoluzione di Sanremo negli ultimi cinque anni e la visione della sua coalizione civica per i prossimi cinque.

Grande sostegno espresso dai presenti e la volontà di continuità amministrativa e progettuale per una Sanremo che si è rimessa in moto in questi anni.