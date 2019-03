Sanremo, sabato 30 marzo previsti due banchetti della Lega

Sanremo. In occasione della campagna elettorale per le elezioni comunali di Sanremo, domani sabato 30 a partire dalle 10 e indicativamente fino alle 13.30, piazza San Siro e la zona Foce ospiteranno due banchetti della Lega, presso i quali verranno illustrate ai cittadini le principali tematiche relative al programma portato avanti dal candidato Sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

I due gazebo saranno allestiti uno di fronte alla Cattedrale cittadina, in piazza San Siro, e l’altro nei pressi del supermercato Coop, in corso Matuzia. Parteciperà agli incontri il Commissario Provinciale della Lega Imperia Alessandro Piana insieme ai candidati e i militanti della Sezione matuziana del Carroccio, con i quali i cittadini avranno modo di relazionarsi. Questa iniziativa ha come finalità quella di instaurare un dialogo e un’importante confronto quanto più proficuo possibile con la cittadinanza: chiunque voglia potrà sottoporre agli interlocutori politici presenti anche eventuali rimostranze e suggerimenti. In caso di maltempo per rimanere aggiornati su possibili variazioni si prega di visionare la pagina Facebook “Lega Sanremo” .