Sanremo Rugby, oltre 180 bambini alla giornata di sport sul campo di Pian di Poma

Sanremo. Giovedì 14 marzo grande giornata per il Sanremo Rugby, si è tenuto un grande incontro presso il campo di Pian di Poma.

Hanno preso parte alla giornata di sport oltre 180 bambini, tutti gli alunni di tutte le classi della scuola primaria Castillo di Sanremo. A tutti i bambini è stata regalata una t-shirt del Sanremo Rugby per ricordare la splendida giornata trascorsa insieme. Un grandissimo e doveroso ringraziamento va a tutte le insegnanti della scuola Castillo che hanno accompagnato i bambini al campo.

La giornata è stata un grande momento di incontro fra scuola, sport e famiglie, il sole e la temperatura primaverile hanno aiutato in maniera positiva lo svolgersi dell’evento. Gli oltre 180 bambini hanno trascorso una mattinata di sport, giocando insieme e divertendosi condividendo la passione per il rugby.

Terminate le sfide sportive i piccoli atleti hanno terminato la giornata con un coinvolgente “terzo tempo” facendo merenda insieme, una merenda offerta dal Sanremo Rugby. Questa giornata speciale può essere definita il coronamento di un’attività portata avanti con molte scuole della zona dai due tecnici federali Michelle Scibelli e Claudio Motosso, che è anche laureato in Scienze Motorie.

I due tecnici hanno portato avanti l’attività nelle scuole dall’inizio dell’anno scolastico ed ora si stanno preparando per accompagnare un nutrito numero di alunni di Sanremo al Torneo Ravano. L’attività del Sanremo Rugby nelle scuole continua ad incedere sempre più spedita con l’obiettivo di far conoscere ad un maggior numero di ragazzi e ragazze di Sanremo e del comprensorio lo sport del Rugby e di offrire una possibilità in più nel panorama sportivo locale.

Si ricorda che gli allenamenti del Sanremo Rugby continuano tutti i martedì e i giovedì dalle 17.30 presso il Campo di Pian di Poma, gli allenatori saranno a disposizione per tutti coloro che vorranno provare a giocare a rugby.