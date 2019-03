Sanremo. Un ragazzo di origine magrebina rovina a terra con il motorino e finisce in elisoccorso in codice rosso. È successo nel primo pomeriggio in via Martiri.

Per cause da chiarire e in fase di ricostruzione da parte della municipale, un giovane, classe ’99, sarebbe caduto dal suo scooter riportando un grave trauma a una mano, tanto da rischiarne l’amputazione.

Sul posto i volontari di Sanremo Soccorso e i vigili del fuoco che stanno scortando il ferito a Capo Verde dove l’attende l’elicottero Drago del 115.