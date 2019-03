Sanremo, rotonda della Foce. Da lunedì l’ultimo step dei lavori

Sanremo. «Vi comunico che i i lavori per la rotonda della #Foce sono pronti a entrare nella fase finale.

Dopo aver completato gli interventi sotterranei (con le prove di tenuta dei serbatoi necessarie per verificarne l’integrità, con l’analisi dei terreni per escludere la presenza di inquinamento nel terreno circostante e infine con la rimozione delle cisterne e con lo spostamento di alcuni alimentatori elettrici), da domani l’azienda incaricata inizierà i lavori in superficie. Si procederà per quadranti, in modo da non avere disagi sul traffico veicolare. Avanti, #Sanremo!». L’annuncio arriva direttamente dal sindaco Alberto Biancheri, che spiega ai propri concittadini gli interventi fino a ora realizzati e le prossime fasi dei lavori.