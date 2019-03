Sanremo, invariate le aliquote Imu 2019: delibera in consiglio comunale il 21 marzo

Sanremo. E’ stato convocato ieri il prossimo consiglio comunale (uno degli ultimi che si terranno prima delle elezioni) per giovedì 21 marzo, anticipato alle ore 18, nel quale l’amministrazione comunale porterà in approvazione le aliquote Imu 2019.

Nessuna modifica alle tariffe dell’anno precedente è stata apportata nella delibera già approvata dalla giunta comunale, ad eccezione della tariffa per gli immobili di proprietà di ARTE (l’istituto che gestisce le case popolari) che sono state ridotte dal 10,60 per mille al 6,60. Rimane l’aliquota agevolata dello 0,46% anche per i terreni agricoli dati in affitto al coniuge. Ecco tutte le altre:

0,6% abitazioni principali solo di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (detrazione € 200,00);

0,46% terreni agricoli dati in affitto dal soggetto passivo d'imposta, con regolare contratto registrato (da consegnare in copia al Servizio Tributi entro il termine per la dichiarazione di variazione), a parenti fino al 2° grado in linea retta, solo discendenti (figli e nipoti), o collaterale (fratelli e sorelle) e affini di 1° grado, solo discendenti (generi e nuore), che li conducano direttamente e siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (moltiplicatore 135);

0,76% altri terreni agricoli non rientranti nella descrizione del punto precedente (moltiplicatore 135);

0,76% immobili concessi in locazione alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art.2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n.431, ad oggetto "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative per la definizione di contratti-tipo di locazione;

0,76% abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta fino al 2° grado e affini in linea retta sino al 1° grado, che stabiliscano nelle stesse abitazioni la residenza del proprio nucleo familiare, a condizione che il soggetto passivo presenti, a pena di decadenza entro il termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni di variazione IMU, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'esistenza del contratto di comodato – nei casi in cui il comodatario non abbia i requisiti per la riduzione della base imponibile del 50% (vedi pag.1) usufruisce comunque di questa aliquota agevolata se rientra nella fattispecie descritta e presenta la dichiarazione sostitutiva nel termine indicato;

0,76% immobili non produttivi di reddito fondiario in quanto strumentali all'esercizio di imprese commerciali, arti e professioni, di cui è titolare, anche in forma societaria, a qualsiasi titolo il soggetto passivo d'imposta, con esclusione degli immobili locati a terzi e di quelli appartenenti alle categorie da A1 a A9;

1,06% gli altri immobili.

I punti del restante ordine del giorno:

1) interpellanze ed ordine del giorno.

2) approvazione verbali della seduta precedente del 30.01.2019 dal n.1 al n.6.

3) comunicazione al consiglio comunale, ex art. 175, comma 5-ter, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 37 del 20.02.2019;

4) comunicazione al consiglio comunale, ex art.166, 2° comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., della delibera- zione della giunta comunale n. 41 del 26.02.2019;

5) settore segreteria segretario generale – servizio segreteria e organi istituzionali individuazione organismo collegiale indispensabile ex art.96 del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. prop. n.8/2019;

6) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi approvazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (i- mu) per l’anno 2019. prop. n.17 /2019

7) settore corpo di polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale settore corpo di polizia municipale protezione civile (ge- stione emergenze) riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in ese- cuzione della sentenza giudice di pace di sanremo n. 248/2015. prop. n.4/2019

8) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo 15.979,43 lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del piazzale adibito a parcheggio dei pullman adiacente allo stadio comunale – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 12 /2019

9) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio viabilità e sottosuolo euro 27.751,34. intervento di somma urgenza per la sostitu- zione di un tratto di condotta fognaria ubicata in strada solaro pressi civ. 94 incrocio campo ippico. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 13 /2019

10) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio ambiente euro 12.547,21. intervento somma urgenza di sostituzione di apparecchiature idrauliche della stazione di sollevamen- to foce. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del- l’art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267/2000. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 15 /2019

11) settore corpo di polizia municipale, protezione civile (gestione emergenze) – servizio amministrativo polizia municipale settore corpo di polizia municipale protezione civile (ge- stione emergenze) riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, in esecuzione della sentenza giudice di pace di sanremo n. 139/2018