Sanremo, raccolta firme del M5s per sostenere la candidatura di Paola Arrigoni

Sanremo. Il M5S Sanremo domenica 31 marzo dalle 10 alle 13 in via Escoffier (vicino alla statua di Mike) raccoglierà le firme necessarie per la presentazione della lista alle prossime amministrative con candidata Sindaco Paola Arrigoni portavoce del M5S in consiglio comunale.

Le firme saranno rigorosamente raccolte con la presenza di un certificatore. I sottoscrittori dovranno essere residenti a Sanremo, iscritti nelle liste elettorali del Comune e muniti di un documento di identità.

Si ricorda che non è possibile sottoscrivere più di una lista e che la firma ha la sola funzione di permettere alla lista del M5S di partecipare alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio prossimo.