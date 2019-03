Sanremo. Grande partecipazione ieri sera all’Ariston per l’incontro organizzato dal candidato al consiglio comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi insieme a Sara Astolfi, al quale hanno partecipato il coordinatore regionale di FdI Massimiliano Iacobucci, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, il coordinatore cittadino Michele Gandolfi, l’assessore regionale e candidato all’Europarlamento Gianni Berrino e il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per dare il via alla campagna elettorale del tandem Lombardi-Astolfi, riunendo tutti gli amici e sostenitori dell’attuale capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Bellevue. In questo contesto il candidato sindaco Sergio Tommasini ha declinato diversi punti del programma elettorale, tra cui la raccolta rifiuti, centro storico, frazioni, turismo, sicurezza e tanto altro ancora.