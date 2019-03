Sanremo. “Oggi è un’occasione per poter illustrare tutti i provvedimenti regionali importanti che sono stati votati e che sono a disposizione dei cittadini, ma soprattutto dei sindaci, che possono usare come strumenti per migliorare la sicurezza delle nostre città. Sono tante le iniziative portate avanti dalla Lega. Cercheremo di chiarire alcuni aspetti che riguardano queste importanti norme“.

A dichiararlo è il presidente del Consiglio regionale e commissario provinciale della Lega di Imperia Alessandro Piana, che questa sera ha fatto visita al point elettorale del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, sito in piazza Colombo.

Un’altra personalità politica è stata così ospite del format “Una domenica per Sanremo”, appuntamento settimanale durante il quale Sergio Tommasini incontra i cittadini per affrontare diverse tematiche che interessano la città. “Oggi abbiamo il piacere di avere Alessandro Piana, presidente del Consiglio regionale – afferma il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – Proseguono una serie di incontri che mi vedono impegnato a interloquire con coloro che hanno già dei ruoli politici al fine di apprendere e condividere esperienze e portare a Sanremo quelli che sono i migliori auspici e i progetti che, a nostro dire, rivoluzioneranno la città”.

Con la sua presenza, il presidente del Consiglio regionale ha mostrato ancora una volta la vicinanza della Regione al territorio ligure e, nello specifico, alle problematiche del Comune matuziano e ha inoltre affrontato quelli che sono i temi cardine delle politiche portate avanti dalla Lega anche a livello nazionale. “Sono qua per affiancare, ancora una volta, l’amico Sergio Tommasini, per riuscire a portare avanti, se possibile, tutte quelle iniziative che già in quattro anni in Regione abbiamo portato in discussione, in Consiglio regionale, e in votazione. Sono mozioni e ordini del giorno importanti, altre ancora ne porteremo, e porteremo anche proposte di legge, tutte volte alla sicurezza dei nostri comuni e sui vigili urbani, vigili del fuoco e forze dell’ordine, ma anche sulle Deco“ – dice il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Piana.