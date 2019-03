Sanremo, per la festa della donna Fidapa presenta “L’8 marzo in vivaio”

La sezione Fidapa BPW di Sanremo, in occasione della festa della Donna, presenta “L’8 marzo in vivaio”, alle 15:30 presso AG Sanremo, in via Armea 162 a Sanremo.

Durante l’evento verrà presentato il libro “Grandi Giardiniere d’Italia. I luoghi, le essenze e la storia” dell’autrice Nicoletta Campanella, che sarà presente. Interverranno Silvana Sicari Cepollina, presidente de “La Filantea” Garden Club Sanremo e la presidente della Fidapa BPW Monica Iacobelli. L’incontro verrà introdotto e moderato da Anna Maria Asseretto.