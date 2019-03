Sanremo, oltre 200 i biglietti venduti per lo show di Tempo di Svalutation al Casinò

Sanremo. Si preannuncia un sold out quello del Teatro del Casinò per la data di presentazione del tour di “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show”. In scena il prossimo 4 aprile alle 21, dopo la conferenza stampa di presentazione della data in pochi giorni la produzione ha venduto più di 200 biglietti.

Complici anche i video promozionali usciti nelle scorse settimane sui social network, l’attesa per l’evento cresce sempre di più.

Enrico Gallo, performer imitatore di Celentano, guida una squadra di oltre 20 persone tra band live, corpo di ballo e attori, all’interno di una scenografia studiata nei minimi particolari e che rimanda al Concerto evento di Celentano all’arena di Verona.

I biglietti ancora disponibili possono essere acquistati sul sito Eventbrite.it o prenotabili direttamente all’infoline 346/0876303.