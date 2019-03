Sanremo. E’ stato completato il lavoro di sostituzione delle piante ad alto fusto alla vecchia stazione ferroviaria e al parco delle Carmelitane. In particolare, nel parco sono stati impiantati cinque Syagrus romanzoffiana (conosciuta come Palma regina), una magnolia, una canora e un carrubo, come stabilito dall’agronomo incaricato di seguire i lavori, Roberto Garzoglio.

Un bilancio positivo, se si pensa che al posto di cinque alberi (due pini abbattuti perché pericolosi per l’incolumità pubblica, uno crollato e due palme uccise dal punteruolo rosso) ne sono stati piantati otto nuovi.

La radice di uno dei pini abbattuti prima che crollasse

