Sanremo. Targa dell’Anpi presso la sede della Camera del Lavoro di Sanremo in via Morardo stata imbrattata da una ignobile svastica prontamente ripulita da Amelia Narciso responsabile dell’Anpi provinciale dal segretario provinciale della Cgil Fulvio Fellegara

«Cgil e Anpi hanno combattuto il fascismo in passato e non si faranno certamente intimorire per un episodio di questo tipo.- dichiarano Fellegara e Narciso – Camera del Lavoro ed Anpi sono da sempre un presidio democratico, antifascista e antirazzista nato dalla Resistenza. Se in tempi di qualunquismo e razzismo dilagante questo può dar fastidio significa che dovremo intensificare ancora di piů la nostra azione e la nostra presenza territoriale. A maggior ragione e proprio per questo invitiamo tutta la cittadinanza il prossimo 19 aprile all’inaugurazione, presso la “Piazzetta dei Diritti “di via Pallavicino, all’inaugurazione della mostra sulla Resistenza a Sanremo e della Libreria della Resistenza, prime iniziative in avvicinamento alla Festa della Liberazione del 25 Aprile Ringraziamo il Commissariato di Sanremo che č immediatamente intervenuto per i rilievi del caso e provvederemo immediatamente ad una denuncia dell’episodio»