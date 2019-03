Sanremo. Poesia e musica hanno animato il centro città nel pomeriggio odierno.

Il club per l’Unesco di Sanremo ha infatti celebrato la “Giornata Mondiale della Poesia” organizzando diverse attività culturali, tra le quali la prima edizione di “Poesia per strada”. «L’obiettivo principale di quest’azione è quello di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e fornire un’opportunità, per le lingue in via di estinzione, di veicolare la comunicazione artistica nelle loro rispettive comunità. La poesia unita alla musica diventa interprete, insieme al pubblico» – spiegano gli organizzatori.

In via Privata Escoffier, presso la statua di Mike Bongiorno, ha così preso vita un connubio perfetto di musica e poesia grazie alle esibizioni dei musicisti dell’associazione “Scuole di Musica Città di Sanremo” alternate all’intepretazioni di testi poetici noti che sono riuscite a coinvolgere ed emozionare il pubblico presente. Anche la vicesindaco Costanza Pireri ha preso parte all’iniziativa leggendo una poesia.