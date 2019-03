Sanremo. Oggi 9 marzo alle 11, nella Chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli a Sanremo, Mirella Lusuarghi e Gino Cassese hanno festeggiato 50 anni di vita da sposi.

Si sono conosciuti tra le vie della Città dei Fiori arrivando entrambi da regioni lontane. Appena vista la giovanissima emiliana, Gino, napoletano dal cuore verace, ha cominciato a seguirla perché da subito ha riconosciuto in lei l’unica donna che lo avrebbe completato. La diversità li ha uniti e resi capaci di rafforzarsi di giorno in giorno nel loro amore: fermo, forte e perseverante.

Da quel lontano 1969 hanno camminato insieme, prima loro due e poi sempre più numerosi: Paolo, Monica, Cinzia, Cristina e Francesca. Per questo i figli, i generi e la nuora, i tanti e amati nipoti si sono riuniti intorno agli sposi per ringraziarli del loro coraggio e della loro determinazione. I momenti difficili sono stati affrontati sempre con la fede nella Provvidenza e il sorriso che hanno coloro che sanno in chi sperano.

Oggi è festa anche perché sono venuti a completare questa numerosa famiglia i fratelli con le loro famiglie, ricordando così ancora una volta come una famiglia non è mai sola ma è come un albero capace di innalzarsi tra rami sempre più rigogliosi. Anche il parroco, don Goffredo Sciubba, ha ringraziato la coppia di sposi per l’esempio che hanno saputo dare ai figli e a tutta la comunità per questa lunga storia d’amore.