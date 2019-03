Sanremo, mercoledì fai la spesa “Da.Fra” e contribuisci alla raccolta fondi per Genny Iavarone

Sanremo. Mercoledì 13 marzo tutto il ricavato della vendita giornaliera del negozio “Da.Fra” sarà destinati alla raccolta fondi per “Genny”: la campagna lanciata per aiutare il 43enne sanremese Gennaro Iavarone, gravemente ferito dopo un tuffo in piscina mentre si trovava in Ecuador.

L’alimentari, gestito proprio dal cugino di Iavarone, propone un’ampia offerta di generi alimentari, da quelli comuni a quelli più ricercati e di alta qualità. Non mancano tipicità del territorio ligure e anche prodotti interregionali, soprattutto campani.

Solamente tutti insieme possiamo aiutare Genny a sostenere la sua battaglia: a seguito dell’incidente, che gli ha causato l’immobilità, ora è ricoverato in un’ospedale nella città sudamericana. La famiglia vuole però trasferirlo in Italia per tentare un nuovo intervento chirurgico ma il costo del viaggio e delle cure a cui deve essere sottoposto è elevatissimo.

Oltre a fare la spesa “Da.Fra” (in corso Giuseppe Mazzini 12 – zona Stadio comunale), si può contribuire alla raccolta fondi con bonifico bancario al seguente IBAN IT63J0326822700052540030320 (causale “Tutti con Genny” – intestatario Melania Iavarone).

Basta un piccolo gesto per rivedere Genny ridere e scherzare tra di noi.