Sanremo, Lucia Morlino presenta il suo nuovo romanzo ai microfoni di R24

Sanremo. Lucia Morlino, venerdì 15 marzo intorno dalle 18.30 alle 19, presenterà il suo nuovo romanzo ai microfoni di R24.

La scrittrice, durante il programma della speaker Donatella Durando, illustrerà “I due mondi di Haingel”, che tratta la storia di una donna trovata agonizzante sulla riva del fiume Roja.

Quando si risveglia in ospedale non riconosce il mondo in cui si trova. Haingel parla di un mondo con una fisicità, società e morale completamente diversa dalla nostra. Sarà la conseguenza di un trauma che inconsciamente non vuole affrontare o è davvero arrivata da un altro mondo? Partono così le indagini sia mediche che di polizia.