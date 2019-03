Sanremo. Tanti sanremesi accompagnati dai loro amici a quattro zampe ieri pomeriggio hanno incontrato il sindaco Alberto Biancheri presso il point in piazza Cesare Battisti.

L’incontro è stato organizzato dal consigliere Giuseppe Faraldi, con la finalità di ascoltare le richieste da parte dei padroni dei cani e per definire congiuntamente i prossimi principali obiettivi su questo tema. In continuità con quanto fatto in questi primi cinque anni di amministrazione, il sindaco Biancheri ha comunicato che è intenzione della sua coalizione civica proseguire il lavoro attraverso la realizzazione di alcuni interventi che faranno parte degli obiettivi del prossimo mandato.

In particolare:

– la realizzazione di una nuova area cani attrezzata nella zona di ponente (Pian di Poma-Foce) , che andrebbe a completare il quadro di quelle già fatte in questi anni a San Martino, in centro (dietro l’ex stazione) e a Bussana;

– incrementare il numero di cestini per poter agevolmente buttare le deiezioni canine, secondo una mappatura del territorio che indica quelle che sono oggi le zone più carenti;

– la realizzazione di un cimitero comunale per animali.

Nel corso del suo intervento il sindaco Biancheri ha spiegato: «Il cimitero per gli animali è un segno di civiltà.Nei cinque anni di Amministrazione Biancheri l’attenzione per gli animali è stato un elemento costante, che verrà mantenuto anche nel prossimo mandato». All’incontro ha presenziato il presidente provinciale dell’Enpa, l’avvocato Marco Gasparini, che è intervenuto con proposte e riflessioni sulla convivenza tra persone e amici a quattro zampe.