La serata

Sanremo, l’europarlamentare Mercedes Bresso alla “Cena Democratica” del Pd a Coldirodi foto

Ha ricordato l'importanza delle contemporanee elezioni europee per continuare ad avere un legame con le istituzioni europee e per tutelare i valori democratici oggi messi in discussione da pericolosi gruppi politici











Sanremo. Nutrita partecipazione di iscritti e militanti alla Cena Democratica del Pd di Sanremo a Coldirodi. Dopo un aperitivo di benvenuto, il vicesindaco Pireri ha ricordato a tutti le prossime aperture dell’Emporio Solidale e dell’utilizzo a fini sociali di un’immobile sequestrato alla mafia. Dopo l’esibizione musicale, il segretario Marco Torre ha presentato il simbolo ufficiale con cui il Pd si presenterà alle amministrative, che contiene la scritta “Partito Democratico e Progressisti” proprio perché è composta di una vasta rappresentanza di cittadini che va ben oltre i confini tradizionali del Pd, ribadendo l’appoggio al sindaco Alberto Biancheri. L’europarlamentare Mercedes Bresso, sanremasca di nascita, ha ricordato l’importanza delle contemporanee elezioni europee per continuare ad avere un legame con le istituzioni europee e per tutelare i valori democratici oggi messi in discussione da pericolosi gruppi politici. Il sindaco Alberto Biancheri ha ribadito l’importanza dei valori europei e ha ricordato i principali successi della sua amministrazione. Ottimo avvio per la campagna elettorale del Pd, da domani attivisti, iscritti, militanti e candidati solo a disposizione dei cittadini per portare avanti nelle istituzioni locali ed europee i valori della solidarietà, della legalità e dell’uguaglianza.