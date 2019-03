Sanremo. Sono una vostra lettrice, mi permetto di segnalare un grave disservizio per i residenti di via Goethe.

Ieri ed oggi mi sono trovata a dover imboccare contromano via Peirogallo, oggi seguendo le indicazioni poche e confuse, ieri a mio rischio e pericolo, con tutte le auto in sosta ed all’altezza dell’incrocio tra via Goethe e via Peirogallo un semplice cartello di “precedenza in caso di senso unico alternato”.

Dal momento che appare un lavoro di cui non si conoscono i termini, ritengo che sarebbe opportuno migliorare la segnaletica dal momento che via Goethe in questo modo rimane isolata sia ai pedoni per i lavori in via Pisacane che hanno sbarrato la mulattiera, sia alle auto se non con il rischio di incolumità per chi affronta via Peirogallo “in contromano”.

Se qualcuno malauguratamente dovesse farsi male a chi ci si deve rivolgere?

Il parcheggio lungo via Peirogallo, precedentemente vietato in concomitanza dei lavori ed ora permesso, è normale?

Capisco che in periodo elettorale ci siano altre priorità, ma ritengo altresì che l’incolumità dei cittadini dovrebbe essere prioritaria oltre alla garanzia di accesso alla via di fuga della stazione ferroviaria di fatto ad oggi impedita.