Sanremo, le gare del fine settimana al Circolo Golf degli Ulivi

Sanremo. Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare, giovedì 28 febbraio si è svolta la finale del Circuito HD Golf, una 18 buche stableford tre categorie, sabato 2 marzo si è tenuta la Stars Club Golf Tour 2019, una 18 buche stableford tre categorie e domenica 3 marzo si è giocata la Best 18 – Edizione 2019, una 18 buche stableford tre categorie.

Finale HD Golf. Giovedì 28 febbraio 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Stefano Merello 29 Colline del Gavi

1° Netto Mario Citterio 35

2° Netto Alberto Pasetti 33 Garden Golf

2ª Categoria 13/22

1° Netto Elvio Baudino 38

2° Netto Livio Faraldi 37

3ª Categoria 23/36

1° Netto Luigi Domolo 37

2° Netto Luisa Zanchetta 36 La Serra

Premi Speciali

1° Signore Nelly Balangero 36 Cherasco

1° Seniores Giuseppe Talenti 36 La Serra

Nearest to the Pin Buca 9: Enrico Covone mt. 0,45

Stars Club Golf Tour 2019. Sabato 2 marzo 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Cesare Fregni 32

1° Netto Anfosso Filippo 36 Marco Brunella 39

2° Netto Simone Ginatta 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Franco Formaggini 39

2° Netto Riccardo Fava 39

3ª Categoria 21/36

1° Netto Enzo Ghirardo 42

2° Netto Roberto Sturaro 42

Premi Speciali

1° Signore Viviana Torre 40

1° Seniores Enzo Bovolenta 38

Nearest to the Pin buca 11 Cesare Fregni 1,03

Nearest to the Pin buca 2

Nearest to the Pin buca 9 Viviana Torre 1,23

Best 18 by Callaway. Edizione 2019. Domenica 3 marzo 2019 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Lorenzo De Carli 36

1° Netto Roberto Grammatica 38

2° Netto Filippo Anfosso 36

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Marco Carminati 39

2° Netto Mario Preti 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alvaro Vignali 46

2° Netto Sara Contù 46

Nearest to the Pin buca 2 Enzo Milan 1,29

Nearest to the Pin buca 9 Nicoletta Zunini 1,52

Nearest to the Pin buca 11 Nicola Cardarelli 2,68

Nel prossimo week end si svolgeranno due gare. Sabato 9 marzo si giocherà il Trofeo Salumificio Chiesa, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 10 Marzo si terrà il Trofeo Gruppo CMR – L’Abbraccio, gara benefica, una 18 buche stableford tre categorie.