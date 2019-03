Sanremo, l’assessore Gianni Berrino partecipa alla sfilata dei carri fioriti

Sanremo. L’assessore regionale alle Politiche dell’occupazione, trasporti, turismo e personale Gianni Berrino domani domenica 10 marzo assisterà, dalle 10.30 presso l’Area Ospiti in Piazzale Carlo Dapporto, alla sfilata dei carri fioriti che avrà luogo in occasione della manifestazione ‘Sanremo in Fiore 2019′.