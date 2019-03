Sanremo, l’anteprima del Corso Fiorito è servita: mostre ed eventi lanciano la manifestazione dedicata a Pelagos

Sanremo. La settimana dedicata all’eccellenza del fiore è ormai decollata e culminerà, questa domenica, con lo straordinario spettacolo del Corso Fiorito, quest’anno dedicato ad un tema molto attinente al territorio e di fondamentale importanza: il santuario dei cetacei Pelagos e il suo mare.

Ospiti di R24, in diretta nello spazio radiofonico del direttore Renzo Balbo, questo pomeriggio, alcuni dei protagonisti che hanno reso possibile questa settimana di eventi, pensata proprio per lanciare la manifestazione Sanremo In Fiore che ogni anno richiama tantissimi turisti per la tradizionale sfilata dei carri.

Riascolta le interviste con l’assessore al Turismo Marco Sarlo, Roberto Berio presidente di Sanremo On, Barbara Biale (assessore alle attività produttive) e Andrea Baldizzone di Coldiretti, nei video di Riviera24.it.



(Roberto Berio presidente di Sanremo On)





(Barbara Biale, assessore alle attività produttive)





(Andrea Baldizzone, presidente di Coldiretti Ospedaletti-Sanremo)