Sanremo, l’addio dei colleghi a Lorenzo Borroni: «Resterai sempre nei nostri cuori»

Sanremo. «Non esistono le parole giuste per esprimere quanto è accaduto. Siamo sgomenti e a dir poco straziati. Lasci nei nostri cuori un vuoto incolmabile». Così lo staff del Residence Due Porti ricorda il il giovane collega Lorenzo Borroni, scomparso questa notte alla sola età di 28 anni.

Leggi anche lutto Sanremo piange Lorenzo Borroni, morto a soli 28 anni

«Hai conquistato tutti con la tua gentilezza, il tuo sorriso, i tuoi modi di fare da “bravo ragazzo” di quelli che non esistono più. Nessuno potrà mai dimenticarti perché eri così, anzi sei così e sarai sempre così nei nostri cuori e nei cuori di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Ci hai ammaliati e stregati e oggi hai deciso di lasciarci», aggiungono con il cuore i colleghi che proseguono:

«Ci hai lasciato troppo presto, senza preavviso, non è da te: i bravi ragazzi non fanno queste cose. Potremmo stare ore e ore a parlare di te, senza riuscire a trovare un difetto. Forse è per questo che te ne sei andato: qualche angelo aveva bisogno di un valido aiuto e tu sei il migliore che potesse trovare. Per sempre con noi».