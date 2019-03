Sanremo. La trattoria “A Cuvea” sarà chiusa il giorno di Pasqua, il 1° maggio e tutte le domeniche. Potrete invece gustare le sue specialità dal lunedì al sabato, a pranzo dalle 12 alle 14.15 e a cena dalle 19.15 alle 21.30.

In corso Garibaldi 110, a pochi passi da piazza Colombo e dal Palafiori, la trattoria “A Cuvea” è rinomata per i suoi piatti dedicati a tradizione culinaria ligure e in particolare quella sanremese. Il luogo ideale per residenti e turisti a cui piace trascorrere momenti gustosi, in compagnia di una cucina genuina e legata al territorio.