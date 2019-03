Sanremo, la Tari al centro del prossimo consiglio comunale

Sanremo. Ci sarà la Tari (tassa sui rifiuti) al centro del dibattito nel prossimo consiglio comunale. L’assise è convocata è convocata in adunanza urgente, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per giovedì 28 marzo, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 18 ed eventuale prosecuzione dopo le 24.

1) interrogazione ed ordine del giorno.

2 ) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi modifiche regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (tari) per l’anno 2019. (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 23/2019

3) settore servizi finanziari, controllo di gestione e tributi – servizio tributi approvazione del piano finanziario e delle tariffe per la tassa rifiuti (tari) – anno 2019 (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 25/2019