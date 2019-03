Sanremo. Si è svolto a Saronno sabato 2 e domenica 3 marzo il torneo “Città di Saronno – Memorial Chicco Luraschi” categoria under 15.

Otto le squadre partecipanti, provenienti da cinque regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. Per la Liguria la squadra partecipante è stata quella della Softball School allenata da Flavia Ciliberto, che alla fine della due giorni di gioco commenta così la prestazione della squadra: “Bilancio positivo per questo torneo, sono contenta di come tutte le ragazze hanno affrontato le partite, ovvero con grinta e determinazione. È stata un’ottima preparazione in vista del campionato anche se poi, sul campo, tutto sarà diverso.

di 19 Galleria fotografica Softball School









Abbiamo da fare un grosso lavoro ancora in battuta ma questa giovanile è sulla strada giusta per giocare un buon softball. Sono veramente soddisfatta della resa di gioco e crescita in particolare di Giulia Riceputi: è stata fondamentale in tutte le fasi del gioco: in difesa, anche nel difficile ruolo di lanciatore, e in attacco. Adesso ci sarà da lavorare per integrare le ragazze nuove arrivate per rendere la squadra più omogenea possibile”.

Martedì scorso, invece, le piccole under 12 hanno giocato la loro partita di allenamento. Sotto un bel sole ormai primaverile il campo è stato invaso da tante mascherine. E alla fine i genitori hanno organizzato una sostanziosa merenda per tutte.

Nel prossimo weekend ormai imminente, invece, la squadra della Sanremese Softball che disputerà il prossimo campionato di serie B sarà impegnata a Novara in un torneo triangolare di categoria. Sarà un bel rodaggio per queste atlete in vista dell’inizio della stagione agonistica che prenderà il via il 14 aprile sul diamante di Sanremo.