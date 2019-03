Sanremo, la pacifica invasione multicolore di bande e gruppi folk

Sanremo. Questo pomeriggio piazza Borea d’Olmo, via Matteotti, via Corradi e via Palazzo hanno visto la pacifica invasione di bande musicali e gruppi folkloristici. Un tradizionale e apprezzato evento collaterale del Corso Fiorito che da sempre intrattiene residenti e turisti in vista dell’appuntamento di domani con i carri.

Alle 18, la Fanfara della Marina Militare si esibirà sulla scalinata dell’entrata principale del Casinò.