Accogliendo l’invito della fondazione pontificia “Aiuto alla chiesa che soffre”, anche la Diocesi di Sanremo ha aderito alla campagna di sostegno ai tanti cristiani che soffrono per la loro fede, promossa in occasione della XXVII giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri, che ricorre il 24 marzo.

Questa notte il Santuario della Madonna della Costa si è illuminato di rosso per ricordare i missionari martiri del 2018 e tutti i cristiani che hanno perso la vita nello stesso anno a causa della loro fede.

Oggi alle 11.15 nella Concattedrale di San Siro, durante la Messa presieduta dal vescovo Antonio Suetta, sarà proposta la testimonianza di don Joseph Fidelis Bature, sacerdote della diocesi di Maiduguri in Nigeria, che racconterà le drammatiche condizioni dei cristiani nel suo Paese.

Durante la celebrazione si raccoglieranno offerte per finanziare gli studi di 120 giovani seminaristi nigeriani delle Diocesi di Umahia e di Sokoto.