Sanremo, la “Chierici & figlio” alla seconda edizione della Master Expo

Sanremo. La “Chierici & figlio” presente alla seconda edizione della Master Expo, una due giorni sull’eccellenza delle forniture alberghiere, che si terrà il 27 e 28 marzo al Palafiori.

L’azienda nasce nel 1964 quando Celso Chierici inizia a vendere gelati e ghiaccioli artigianali ai bar e chioschi della Città dei Fiori. Si tratta di una realtà imprenditoriale che da più di 50 anni è presente sul territorio della provincia di Imperia con un’offerta di prodotti surgelati, ampia e di qualità, per bar, ristoranti e alberghi. Obiettivo che raggiungono anche attraverso la presenza di eventi di settore come la Master Expo: «Vi aspettiamo numerosi per presentarvi le novità del 2019».

Oggi l’azienda è guidata da Mirco, la moglie Ornella e di recente dal figlio Federico, i quali condividono la mission di diventare un punto di riferimento per la distribuzione di alimenti surgelati, dolci e salati, nell’imperiese.

Informazioni:

Via Sen. E. Marsaglia, 141 Sanremo (IM)

Tel. +39 0184 502727 – Email chiericiefiglio@libero.it