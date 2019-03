Sanremo, la campagna del centrodestra viaggia su quattro ruote: ecco l’auto griffata Tommasini

Sanremo. La campagna elettorale del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini si arricchisce di un nuovo e innovativo particolare.

Grazie alla concessionaria Peugeot di Maurizio Zoccarato e all’allestimento di Gianni de Matteis, Sergio Tommasini potrà contare su un’auto griffata con i colori ed i loghi della coalizione (100 per 100 Sanremo per Tommasini Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) con la quale si recherà agli incontri con la cittadinanza, oltre ad essere un simpatico mezzo di propaganda elettorale, per un candidato sindaco sempre in movimento!