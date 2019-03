Sanremo. Oggi nella sede della Cassa Edile di Sanremo in via Martiri a Sanremo ho inaugurato il nuovo spazio funzionale della Scuola Edile Imperiese-Comitato Paritetico Territoriale dedicato alla Formazione Professionale e ai Servizi per il Lavoro.

Presente all’inaugurazione l’assessore regionale Gianni Berrino, l’assessore Eugenio Nocita, il presidente dei SEI- CPT Riccardo Littardi e il presidente della Cassa Edile Gilda De Villa.