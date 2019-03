Sanremo. Fervono i preparativi per Sanremo in fiore. Con il taglio del nastro di “Villa Ormond in Fiore” da parte del sindaco Alberto Bianchieri, questa mattina ha ufficialmente preso il via la terza edizione del grande evento sanremese sul fiore.

Da qualche ora è entrata nel vivo la fase di allestimento dei carri fioriti che domani partecipano al Corso fiorito. Quattordici opere d’arte sul tema «Santuario Pelagos.. un Mare da amare».

di 11 Galleria fotografica Sanremo in fiore: va avanti senza sosta l'allestimento dei carri









Ecco i comuni partecipanti:

1) Sanremo Le spiagge – El Sol de Espana

2) Taggia Il capodoglio – Majorettes Noise et Fanfare Slovaquie

3) Vallecrosia/Camporosso La vela – Microcosmos

4) Imperia Il windsurf, kite e surf – Amaseno American Marching Band

5) Ventimiglia La tartaruga marina – Parisian Street Cabaret

6) Riva Ligure La Guardia Costiera per la sicurezza nelle acque e lungo le coste del Santuario Pelagos – Canta e Sciuscia

7) Santo Stefano al Mare La balenottera comune – Cavalli Bianchi

8) Isolabona La stenella striata – I Batu Batuka

9) Ospedaletti La mobula o diavolo di mare – New Lady Spartanes

10) Cipressa Il pesce luna – Banda P.S. Rambaldi

11) Seborga Il gambero rosso di Sanremo – Estrellas Fugaces

12) Bordighera Pesca turismo nel Santuario Pelagos – Banda Città di Mentana

13) Dolceacqua La subacquea – Red Passion

14) Golfo dianese Vivere e salvaguardare il patrimonio naturalistico subacqueo del Santuario Pelagos – Sbandieratori di Fivizzano