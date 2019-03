Sanremo. Grande successo anche per la degustazione proposta da Confartigianato Imperia con i ‘Maestri Artigiani’ Andrea Setti e Carlo Rovere ed accompagnata dai vini spumanti Acquesi della Cantina Cuvage di Acqui Terme.

Il teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, ha dato il via ieri alla 22a edizione di ‘Libri da Gustare’ premiando gli autori Ilaria Bertinelli e Ennio Cominetti, che con due interventi interessanti ed appassionati hanno incantato il pubblico, intervenuto numeroso all’atteso appuntamento annuale dedicato all’editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazione Culturale ‘Ristoranti della Tavolozza’ e dal Casinò di Sanremo.

Ennio Cominetti, con il libro ‘Guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini’ ha accompagnato il pubblico a scoprire gli aspetti gastronomici della vita del grande maestro pesarese, passando dalle sue grandi passioni, come il tartufo nero, che durante il soggiorno parigino si faceva mandare dall’Italia, al racconto di divertenti episodi della sua vita avventurosa. La simpatia del relatore è l’elemento in più che ha permesso di capire i motivi del successo delle sue opere che a 150 anni dalla morte continuano a deliziare gli amanti del bel canto e della buona cucina. Ilaria Bertinelli ha presentato il suo ultimo libro ‘Food blogger in viaggio.

Ricette con e senza glutine con la conta dei carboidrati’ e con un intervento emozionante ha raccontato l’esperienza sua e di tutta la famiglia, che partendo dalla necessità di affrontare un problema come quello delle intolleranze alimentari, ha dato vita ad un seguitassimo blog, ‘Uno chef per Gaia’, che si è intrecciato con una ricca produzione di libri e la partecipazione a incontri in tutto il paese, tutti all’insegna del senza glutine ed a basso indice glicemico.

La manifestazione Libri da Gustare prosegue il prossimo venerdì 19 aprile con la premiazione dei libri ‘Bollicine, che passione’ di Barbara Ronchi della Rocca e ‘Il Baccanale, guida alle feste del vino’ di Pier Ottavio Daniele.

Al termine della presentazione è seguita una deliziosa e interessante degustazione promossa da Confartigianato di Imperia con il ‘Maestro Artigiano’ Andrea Setti (Presidente dei pasticceri della Confartigianato di Imperia) che ha proposto una degustazione di dolci tra cui: la colomba pasquale realizzata con olio d’oliva, la figazza stroscia, i baci di Sanremo al cioccolato e il Maestro Carlo Rovere (Presidente provinciale dei panificatori della Confartigianato di Imperia) con la sua famosa sardenaira Deco ed altri prodotti da forno salati e realizzati con lievito madre e farine speciali. La degustazione è stata accompagnata dai vini spumanti Acquesi messi a disposizione dalla Cantina Cuvage di Acqui Terme, sponsor della manifestazione.