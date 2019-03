Sanremo. Sabato 30 marzo al Golf degli Ulivi andrà in scena la prima edizione del Trofeo Infinity Biotech Riviera. La formula di gara è una 18 buche Stableford 3 categorie.

Premi speciali Nearest to the pin alla buca 2 in collaborazione con lo Studio Grammatica di Sanremo e alla buca 9 in collaborazione con l’hotel Belsoggiorno di Sanremo, il premio speciale Driving Contest in collaborazione con il negozio Quiedora di Sanremo.

Al termine della gara i partecipanti potranno partecipare alla gara di Putting Green con premi speciali della ditta leader nel mercato del golf Callaway della Italian High Fashion Centre importatore unico per l’Italia.

Durante la giornata saranno organizzate sessioni propedeutiche per far provare a giocare tanti curiosi potenziali futuri golfisti, con un maestro dedicato del Golf degli Ulivi. La gara di puttin green aperta anche agli ospiti accorsi alla giornata.

Nella metà del pomeriggio una conferenza precederà la premiazione con dimostrazione pratica del rivoluzionario metodo di sanificazione ambientale completamente biologico Infinity presso i locali della Club Houese del golf, parteciperà il Dottor Radaelli presidente del board scientifico Infinity Biotech oltre ad altri personaggi di rilievo, che aiuteranno a capire l’importanza della prevenzione.

Alla fine della premizione seguirà coktail e saluti finali con l’ultimo applauso ai partecianti e vincitori degli ambiti premi. Il Trofeo Infinity Biotech Riviera è il primo di tre gare insime a Hotel Belsoggiorno e Quiedora, che mettono in palio un carrello elettrico per chi riuscirà a totalizzare il maggior numero di punti Sableford.