Sanremo, il Club Unesco celebra la Giornata Mondiale della Poesia

Sanremo. L’Unesco celebra la Giornata Mondiale della Poesia con un fine settimana intenso di attività culturali di varia natura.

Il Club per l’Unesco di Sanremo sarà coinvolto in tre eventi, uno sabato 30 al mattino, uno sabato al pomeriggio, uno domenica 31 nel pomeriggio. Organizzerà la 1° edizione della “Poesia per Strada”, al fine di riflettere sulla potenza del linguaggio poetico e per permettere di valorizzare le capacità creative di ogni persona.

L’obiettivo principale di quest’azione è quello di sostenere la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e fornire un’opportunità per le lingue in via di estinzione di veicolare la comunicazione artistica nelle loro rispettive comunità. La poesia unita alla musica diventa interprete, insieme al pubblico.

Sabato 30 marzo alle 16,30 presso il Museo Civico di Sanremo, in piazza Nota 2, si parlerà della figura della duchessa di Galliera, una donna europea. Il mese della donna rappresenta un’occasione per riflettere sui progressi compiuti e per celebrare atti di coraggio e determinazione di donne che hanno svolto un ruolo straordinario nella storia dei loro paesi e comunità.

I relatori saranno Domenico Carratta, che parlerà de “I duchi di Galliera fra storia, aneddoto e leggenda” e Barbara Borsotto che approfondirà “La moda ai tempi della Duchessa di Galliera”. Il moderatore sarà Gian Antonio Dall’Aglio. Sarà esposto, per l’occasione, un abito di Maria Brignole Sale Duchessa di Galliera del Museo DAPHNÉ della Moda e del Profumo. La cittadinanza è invitata. Ingresso libero.

Domenica 31 marzo dalle 16,30 alle 18,30 si esibiranno invece i musicisti dell’Associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”, in via privata Escoffier, presso la statua di Mike Bongiorno. La cittadinanza è invitata.