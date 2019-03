Sanremo. Gianluigi Borriello e Maria Grazia Vistola della lista civica Sanremo al Centro a sostegno della ricandidatura di Alberto Biancheri, hanno aperto la loro campagna elettorale con un incontro dedicato agli abitanti di via Giovanni Pascoli, che si è tenuto ieri pomeriggio presso Spada Casa.

Maria Grazia Vistola, assistente all’infanzia, ha motivato la sua candidatura: «Credo in Alberto Biancheri, lo avevo sostenuto anche nelle precedenti elezioni. Non mi ero mai candidata, ho deciso di scendere in campo perché ritengo che Alberto sia la persona giusta per proseguire con il progetto di cambiamento di Sanremo, condivido la sua visione di città, apprezzo il suo impegno costante nel realizzarlo. Conosco gli iter burocratici necessari a concretizzare i progetti: sono lunghi e tortuosi, richiedono anni di lavoro ed Alberto ha messo energia e dedizione per rimettere in moto opere fondamentali per la città. Come assistente all’infanzia, ho particolarmente apprezzato gli investimenti nelle scuole. Mi presento con Gianluigo Boriello, mio amico di lungo corso, persona che stimo, condividiamo le stesse idee e gli stessi valori».

Al suo fianco Gianluigi Borriello, arredatore di interni: «Negli anni ho maturato diverse esperienze nel settore delle associazioni di categoria, ho partecipato con la Giunta provinciale di Confcommercio alla creazione dei primi CIV in provincia di Imperia.

Collaboro attivamente da un paio di anni al settore giovanile di alcune società di calcio. Divertendomi insieme ai ragazzi, che ho la fortuna di frequentare, mantengo sempre viva in me la speranza che possano crescere bene condividendo quelli che sono gli ideali della mia vita. Passione, sacrificio, caparbietà, umiltà.

Ho scelto di candidarmi perché ho conosciuto Alberto Biancheri, una persona che apprezzo e che ha saputo trasmettermi,insieme al gruppo che ci accompagna, i valori sopra citati e soprattutto perché ho visto che il progetto Sanremo Città Bene Comune è al di sopra di tutto».

All’incontro è intervenuto il sindaco Biancheri, che dopo essersi confrontato con gli abitanti di via Giovanni Pascoli, ha concluso elogiando l’impegno profuso dai due candidati, finalizzato al bene comune.