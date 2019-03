Sanremo, festa della donna: gli auguri del sindaco Biancheri

Sanremo. Ecco gli auguri per l’8 marzo da parte del sindaco Alberto Biancheri:

“Auguri a tutte le donne.

Nonne, mamme, figlie.

Casalinghe o professioniste, studentesse o pensionate.

Auguri a tutte le donne, la cui passione rappresenta un modello, la cui tenacia costituisce una ricchezza sociale ineguagliabile per il Paese.

Ma in questa giornata dedicata alle donne, la riflessione comune va anche dedicata al fatto che molto ancora resta da fare per garantirne la pienezza dei diritti e per debellare una piaga sociale che – purtroppo – continua a vedere le donne di vittime di violenza, spesso esercitata in ambito familiare.

Da Sindaco sono orgoglioso di quanto stiamo facendo a Sanremo insieme a tante persone e tanti enti preposti, sia in termini di prevenzione che di assistenza alla persona.

Ma credo che, a livello generale, di fronte a certi problemi vadano intraprese azioni decise e vadano dati segnali forti. Io non sono un avvocato, non ho competenze in materia giuridica, ma da semplice cittadino, da marito e da padre di famiglia, rimango allibito quando sento dire che è stata dimezzata la pena ad un uomo che ha barbaramente ucciso la compagna, perché – dice la sentenza – era in preda ad una “tempesta emotiva” causata dalla gelosia. E solo nella giornata dell’altro ieri altre tre donne sono state barbaramente uccise per motivi di “gelosia” da quelli che erano i loro compagni.

Ben vengano oggi le mimose ed ogni altro dono e pensiero alle donne. Ma rivolgiamo anche le nostre attenzioni alla comune risoluzione di problemi profondi. Oggi. E tutti gli altri giorni.

Buon 8 marzo“.