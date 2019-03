Sanremo, fa filotto di mezzi parcheggiati e poi se ne va via

Sanremo. Fa filotto di mezzi parcheggiati e poi abbandona la scena dell’incidente. E’ successo stamane all’alba verso le 5.30, in cima a via Martiri all’altezza del tabacchino.

Protagonista una donna alla guida di una Citroen bianca che, per cause da stabilire, ha perso il controllo del mezzo sbandando sulla sinistra, per poi urtare una macchina parcheggiata che ha innescato una reazione a catena: prima tampona quella davanti che poi urta uno scoter parcheggiato. Il motorino, a sua volta, come in un domino, cadendo ne fa cadere altri 3.

L’automobilista, non si capisce bene perché, ha lasciato lì il passeggero come testimone e poi se né andata in fretta e furia. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Del caso si occupa la polizia.