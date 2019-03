Sanremo, eseguita l’autopsia sulla salma di Lorenzo Borroni

Sanremo. E’ stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Lorenzo Borroni, il 28enne di Sanremo morto nella notte tra mercoledì e giovedì nel reparto di medicina dell’ospedale Borea, dove era ricoverato da lunedì in seguito a un collasso. Per fare chiarezza sulle cause del decesso, l’autorità giudiziaria aveva disposto l’esame autoptico prima di consegnare la salma alla famiglia del giovane.

Lorenzo lavorava come segretario al Residence Due Porti ed era molto stimato da colleghi e amici.