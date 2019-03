Sanremo. Buone le ultime due prestazioni della Pcland impegnata nel campionato volley misto (4+2) Anspi zonale “Torneo dell’amicizia”.

Vince per 3 a 0 contro la formazione imperiese del Freevolley lunedì 4 marzo e porta a casa tre punti importanti per la classifica. Con i parziali di 25-10, 25-19, 25-16 i ragazzi di Sanremo si impongono sugli avversari giocando sereni e consapevoli delle loro capacità.

Coach “kenzo” Enzo Marmai alterna in campo tutta la panchina a disposizione. Piena fiducia a tutti i componenti della rosa che non deludono e a fianco dei più esperti danno sfoggio delle proprie capacità. Ottimo risultato in una serata che vedeva la Pcland come favorita.

Altro discorso per l’impegno più recente, lunedì 11 marzo. La Pcland affronta la stoica squadra dei 3 punti. Formazione tutt’altro che facile, militante da anni nel torneo. Perde il primo set malamente. Il peso della partita e gli acciacchi invernali si fanno sentire, si fa fatica a concretizzare. Gli avversari ne approfittano e chiudono il set lasciando spaesata la squadra di casa.

Pochi attimi per riorganizzarsi e la Pcland comincia a fare il suo gioco, credendoci, punto a punto, vince il secondo set. Grande iniezione di fiducia ai propri giocatori durante il tempo tra il secondo e il terzo set. Nessuno cambio, la formazione rimane la stessa. Consci delle proprie capacità e un po’ più tranquilli quelli della Pcland chiudono il set in positivo imponendosi sugli avversari. 2 a 1 con i parziali di 14-25, 25-20, 25-18.

“Sono contenta di come sia andata, due punti importanti che ci permettono di rimanere nella zona alta della classifica” – ci racconta Francesca Delegati, giovane “veterana” del gruppo – “Era importante rimanere concentrati ci aspettavamo qualche difficolta’,dobbiamo fare i conti con qualche infortunio e la formazione e’ stata rimaneggiata. Stiamo affrontando il campionato una partita alla volta consapevoli delle nostre capacita’ ma sopratutto lavorando sulle nostre mancanze”.

Prossimo impegno lunedì 18 marzo presso la palestra del liceo Cassini alle 21. Per tutte le info sul campionato cliccare su http://www.gssangiacomo.it/