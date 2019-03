Sanremo distrutta dal dolore, non ce l’ha fatta Genny Iavarone

Sanremo. Non ce l’ha fatta Gennaro Iavarone. Genny, come lo chiamavano gli amici, si è spento dopo che il 5 marzo era rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in piscina. Si trovava in Ecuador, insieme al figlio, in un residence di Guayaquil, città sull’oceano Pacifico.

A nulla sono valsi gli interventi chirurgici a cui il 43enne è stato sottoposto nell’ospedale della località sudamericana. Operazioni complesse, per sostenere le quali la famiglia aveva anche aperto una raccolta fondi a cui tanti sanremesi avevano dato il loro contributo.

Iavarone, molto amato e conosciuto nella Città dei Fiori, si era affermato come imprenditore nel settore floricolo. A Sanremo era arrivato ragazzino, all’età di circa 12 anni, lasciando quella Napoli che sempre ha portato nel cuore.

